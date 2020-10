Finantsturgude taastumine kergitas JPMorgani kasumit

JPMorgani kolmanda kvartali tulemused ületasid ootusi, sest kauplemiskäive kasvas oodatust tunduvalt rohkem, millele aitas omakorda kaasa finantsturgude taastumine, vahendab Reuters.

Kauplemine tõi USA suurpangale tublisti tulu, vaatamata sellele, et pandeemia on USA majandust räsinud. Tuhanded ettevõtted on tegevuse lõpetanud ning töötuse määr tõuseb, mis tekitas mitme kümnendi suurima majanduslanguse.