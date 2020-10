Amazoni Saksamaa töötajad asusid streikima

Amazoni jaotuskeskus Saksamaal. Foto: Reuters/Scanpix

Tuhanded töötajad Amazoni jaotuskeskustes Saksamaal on alustanud streikimist, sest ei olda rahul nii töötingimuste kui ka palgaga, vahendab MarketWatch.

Streikimine on planeeritud Amazoni Prime Day üritusele, mille ajal on müük suur ning töökoormus ettevõttes kõrge. Streiki organiseeriv ametiühing Verdi ütles, et umbes 15 protsenti Amazoni Saksamaa logistikakeskuste töötajatest on praegu streikimas. Amazoni Prime Day algas eile ning kestab kokku kaks päeva.