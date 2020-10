Saudid ja Venemaa tahavad jätkuvalt naftakärpeid

Nafta tootmine. Foto: Reuters/Scanpix

Naftatootjad Saudi Araabia ja Venemaa survestavad OPECi liikmeid, et need jätkaksid aprillis kokku lepitud nafta tootmismahtude kärpimisega, vahendab Financial Times.

Samal ajal on Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) hoiatanud, et lisanduvaid naftabarreleid pole turule tarvis, mis tähendab suure tõenäosusega hinnalangust.