Asutajate poolt juhitud börsiettevõtetel on turu taastumisel oluliselt paremini läinud

Asutajate poolt juhitud börsiettevõtted edastavad tänavu selgelt palgatud juhtidega ettevõtteid nii kasumi kui aktsia kasvu osas, näitab Reutersi analüüs.

Asutajate poolt juhitud suurte tehnoloogiaettevõtete aktsiad on sel aastal kahekordistunud, edestades selgelt S&P 500 indeksi 7,8% tõusu ja ühtlasi on edestatud teisi tehnoloogiaettevõtteid, kirjutab Reuters. Nende hulgas on nii Amazon, mille asutas Jeff Bezos, Netflix, mille asutas Reed Hasting ja Tesla, mille kaasasutajaks oli Elon Musk.