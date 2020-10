Netflixi tulemused valmistasid pettumuse

Netflix teatas eile pärast USA börsipäeva lõppu, et ettevõtte tellijate arvu kasv on märgatavalt aeglustunud, sest konkurents kasvab ja pandeemia piirangud on kevadega võrreldes leevenenud, vahendab Reuters.

Ettevõte sai kvartaliga juurde 2,2 miljonit uut tellijat. Wall Streeti analüütikud ootasid 3,4 miljonit tellijat.