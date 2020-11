USA valimispäeval on turud tugevalt tõusuteel

USA ning maailma turud on teinud teisipäeval tugeva tõusu. Foto: AP/Scanpix

USA presidendi valimispäeval on globaalsed aktsiad koos USA börsidega olnud tugeval tõusuteel.

Ühendriikide suurimaid ettevõtteid koondav S&P 500 indeks on kerkinud üle 2,3% ning turud on teinud aina suuremaid panuseid pankadele ja naftaettevõtetele, lootes, et need on sektorid, mis tulemustest võidavad, kirjutab Bloomberg.