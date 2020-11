Elon Musk andis positiivse koroonaproovi

Musk tunneb enda sõnul tavapäraseid külmetussümptomeid. Foto: Reuters/Scanpix

Tesla juht Elon Musk teatas Twitteris, et neljast koroonatestist kaks osutusid posiivseks, vahendavad juhtivad finantsväljaanded.

„Miskit äärmiselt võltsi on toimumas,“ nii alustas Elon Musk Twitteri-säutsu. Tesla omanik kirjutas, et on andnud kaks positiivset ja kaks negatiivset koroonaproovi. Lisas juurde, et tehti sama testi, sama masinaga ja proovi võttis üks ja seesama õde.