Rekordini jõudnud Dow Jonesi indeksilt võib oodata ka edasist tõusu

Investor Elmo Somelari sõnul on praegune turu tõus olnud liialt järsk ning tema ootab turule sisenemiseks korrektsiooni. Turgude trend on tema hinnangul aga õige. Foto: Andras Kralla

USA Dow Jonesi tööstuskeskmise uus rekord peegeldab turgudel toimunud seismilist muutust ning ootust, et normaalne majandustegevus saab peatselt jätkuda. Kuigi ees võivad oodata korrektsioonid, pole näha, et indeksi tõus lähiajal raugeks.

Taastumisralli peasüüdlasena võib näha vaktsiini, mis üllatas turge kõrge efektiivsusega. Lisaks on paika loksunud veel mitu positiivset mõjurit: USA majanduse väljavaatele on positiivsust lisanud fakt, et USA president Donald Trump andis rohelise tule presidentuuri Joe Bidenile üleandmiseks ning viimane esitas rahandusministri kandidaadiks Janet Yelleni, mis suurendab stiimulmeetmete tõenäosust.