Kulla hind taastub korrektsioonist

Kulla hind tõusis tänavu augustis 2075 dollarini unts, mis on kõigi aegade rekord. Foto: Reuters/Scanpix

Kulla hind jätkas neljapäeval kallinemist, sest USA dollar langes kahe ja poole aasta madalaimale tasemele. Investorid on samal ajal USA majanduse stimuleerimispaketi osas järjest optimistlikumalt meelestatud, vahendab Reuters.

Spot-kulla hind on täna tõusnud 0,3 protsenti, 1837,1 dollarini unts. Vahepeal tõusis hind ka 1843,1 dollarini, mis on kõrgeim tase alates 23. novembrist. USA kullafutuurid on täna kallinenud 0,6 protsenti.