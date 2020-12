Tesla emiteerib 5 miljardi dollari eest uusi aktsiaid

Tesla tegevjuht Elon Musk. Foto: Reuters/Scanpix

Tesla kasutab aktsia kiiret hinnatõusu ära ning emiteerib tänavu juba kolmandat korda uusi aktsiaid. Kokku loodetakse investoritelt saada 5 miljardit dollarit, vahendab Bloomberg.

Aktsiaid pakutakse ajas hajutatult, mis tähendab, et müüdavate aktsiate hind võib erineda ning see sõltub turu hetkeolukorrast. Tänavu on Tesla aktsia kallinenud ligi 670 protsenti. Uudise peale odavnes Tesla aktsia 4 protsenti. Nüüd on aktsia veidi taastunud.