Kinnisvaraturg tundub kuum, aga pidu võib mõne kuuga läbi saada

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman arvab, et paisu tagant valla pääsenud tehingud vaibuvad peatselt. Foto: Tiit Blaat, Ekspress Meedia

Tehinguhindade statistika näitab küll kinnisvara hindades ja tehingute arvus eelmise aastaga võrreldes jõudsat kasvu, kuid see ei tulene majanduse uuest õitsengust, vaid varjab hoopis kahte praegu turgu mõjutavat tegurit.

Kinnisvaraturul ostlejatele näib hindu ja statistikat vaadates, et uus ralli on alanud. Pealinna korteritehingute arv oli novembris suurem kui aasta tagasi, tehti 992 tehingut, mis on 10 protsenti rohkem kui eelmise aasta novembris. Tartus ja Pärnus oli korteritehingute koguarv vastavalt 9% ja 44% suurem kui aasta tagasi samal ajal.