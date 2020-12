Riskid, milleks investorid peavad tuleval aastal valmistuma

Järgnev majandusaasta on veel hetkel udune. Tunneli lõpus nähakse valgust, kuid keegi ei tea, mis ootab ees, kui jõutakse tunneli lõppu. Foto: CP/Scanpix

Riskid, mis mõjutavad investoreid 2021. aastal, jäävad rohkem aasta teise poolde, leiab Financial Times, kes uuris, mis saab aktsiaturgude ja päris maailma vahele pandeemia-aastal tekkinud lõhest ning kas lähitulevikus on mingit muutust oodata.

See on võtmeküsimus investoritele, kes mõtlevad 2021. aasta eel oma portfelli paigutusele. See on oluline küsimus ka maailmamajandusele ja poliitikakujundajatele. Börside kiire taastumine alates 23. märtsi madalseisust viis USA suuremad indeksid rekordtasemele, ja seda veel enne hiljutisi positiivseid uudiseid Covid-19 vaktsiinide kohta.