Investeerimispankur: Tallinn tuleks TransferWise’ile kõne alla ainult kolkapatriotismist

TransferWise'i valikud on kas London või Nasdaq, leiab Superia Corporate Finance’i juhtivpartner Henrik Igasta. Foto: Liis Treimann

Globaalse fookuse ja mastaabiga TransferWise lülitaks suure osa investoritest välja, kui noteering tehtaks Tallinna börsil, seega on London loogiline valik ning seda pahaks panna ei saa, ütles investeerimispankur Henrik Igasta.

„Nad on positsioneerinud ennast kui globaalne firma, mille peakontor on Londonis. Siin ei ole mitte midagi mõelda, nende valikud on kas London või Nasdaq,“ märkis Superia Corporate Finance’i juhtivpartner Henrik Igasta.