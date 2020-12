Hiina valitsuse uurimine pani Alibaba aktsia järsult kukkuma

E-kaubandusfirma Alibaba aktsia langes nii Hongkongis kui ka New Yorgi börsil täna järsult, sest ilmusid uudised, et Hiina valitsus on alustanud ettevõtte osas monopolivastast uurimist, vahendab CNBC.

Hiina ametivõimud teatasid neljapäeval, et Alibaba suhtes on alustatud monopolile viitavate praktikate tõttu uurimist. Peamine probleem seisnes praktikas, mis sundis müüjaid valima kahe platvormi vahel, selle asemel, et anda võimalus mõlemat valida.