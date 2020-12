Ryanair valmistub rünnakuks

Ryanairi juht Michael O'Leary. Foto: Scanpix

Iiri odavlennufirma Ryanair püüab konkurentide raskusi ära kasutada ja nende turuosa endale napsata.

Ryanairi juht Michael O’Leary ütles intervjuus Financial Timesile, et 30 aasta jooksul pole ta niisugust puhastust lennunduses näinud kui nüüd. Tema sõnul on võimalused palju suuremad kui pärast majanduskriisi või 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid.