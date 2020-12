Apple'i aktsia tõusis uue rekordini

Apple'i aktsia on tänavu pea kahekordistunud. Foto: Reuters/Scanpix

Suuremate tehnoloogia- ja internetifirmade aktsiad on täna tugevat minekut näidanud ning 2020. aasta kiiret tõusu jätkatakse. Apple on sealjuures pärast korrektsiooni jõudnud tagasi rekordtasemele, vahendab Bloomberg.

Apple’i aktsia on täna kallinenud enam kui 3 protsenti, 136,9 dollarini, mis on ka kõigi aegade rekord. Aktsia on tänavu tõusnud umbes 85 protsenti. Mullu kallines Apple samuti üle 80 protsendi.