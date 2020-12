Hiina majandus taastub oodatust aeglasemalt

Hiina majanduse taastumisel nähakse ohumärke. Foto: AFP/Scanpix

Hiina ettevõtete seas tehtud küsitlusest selgus, et käibe 2019. aasta tasemele jõudmist oodatakse alles vähemalt kolme kuu möödudes, vahendab CNBC.

China Beige Booki tehtud küsitlus annab märku, et kuigi analüütikud on Hiina majanduse taastumise puhul pigem optimistlikud, on ka siin murekohti. Hiina on suurtest majandustest tänavu ainus, mille puhul oodatakse majanduskasvu. See peaks jääma 2% juurde, kuid viimased tulemused näitavad, et hiinlased kulutavad palju vähem kui läinud aastal ning inimesed on oma sissetulekute puhul ebakindlad.