LHV rohelised fondid on sarnased, kuid leidub üksikuid erisusi

Fondijuht Joel Kukemelk toob välja roheliste fondide erinevuse põhjuse. Foto: Andras Kralla

Kuu aega tegutsenud LHV kolmanda samba pensionifond Roheline Pluss avaldas täna oma portfelli sisu ning võrdlemisel LHV teise samba rohelise fondiga on sisu vägagi sarnane väikeste erinevustega.

Kõige suurema erinevusena hakkab silma hoiuste maht, mis fondis Roheline Pluss on umbes 14%, teise samba fondis on see 1%. LHV roheliste fondide juht Joel Kukemelk sõnas, et erinevalt teisest sambast saab kolmandas sambas raha sisse ja välja liikuda mõne päevaga ning selle tõttu tuleb hoida ka suuremat likviidsust.