Väikeinvestoreid nörritab Funderbeami eelmärkimine

Funderbeami asutaja Kaidi Ruusalepp möönab, et eelmärkimine on vajalik osa riski maandamiseks. Foto: Andras Kralla

Tuntud finantsblogija Rahakrati blogis väljendasid väikeinvestorid nördimust, kui said teada Funderbeami eelmärkimisest, mis ei ole tavainvestorile kättesaadav.

Tuntud finantsblogija Rahakrati blogis tekkis väikeinvestoritel küsimus, et miks saavad osad investorid Funderbeamis varem näha ja märkida. Väikeinvestor Tanel möönis, et vaatab nüüd seda teise pilguga, kuna eeldas, et varasemat infot saab vaid juhtinvestor, mitte valitud seltskond investoreid ja nende tuttavaid.