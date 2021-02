Pipe Sandleri analüütik kahekordistas Tesla aktsia hinnasihti

Tesla aktsia eelmise aasta tähelend pole sugugi otsa saanud, sest ettevõte kindlustab oma juhtpositsiooni elektriautode turul, arvab üks Wall Streeti analüütik, vahendab Bloomberg.

Investeerimisfirma Pipe Sandleri analüütik Alexander Potter tõsis Tesla aktsia hinnasihti enam kui kahekordseks. Kui varem oli ta sihi seadnud 515 dollarile, siis nüüd on see 1200 dollarit. Viimasel ajal on paljud analüütikud riduradapidi Tesla hinnasihte tõstnud.