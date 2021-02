Euroopa aktsiaturgudel on päev alanud positiivselt

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on täna tõusuteel, sest loodetakse, et majanduse taastumine on arvatust kiirem. Hästi on läinud tehnoloogiasektori aktsiatel, vahendab Reuters.

Tehnoloogiasektorile andis hoogu IT-konsultatsioonifirma Atose otsus lõpetada kõnelused USA rivaali DXC Technology ülevõtmiseks. Investorite jaoks oli see positiivne uudis ning Atose aktsia kallines 2,8 protsenti.