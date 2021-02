Aktsiaturud on alustanud täna tõusuga

Suuremad aktsiafutuurid ennustavad jätkuvat kasvu börsidel. Foto: AP/Scanpix

Börsid on päeva alustanud tõusuga ning aktsiafutuurid ennustavad ka tänaseks järjekordset kasvupäeva.

Euroopa aktsiaturud on päeva alustanud väikse tõusuga ning Euroopa aktsiaindeksit järgiva Euro Stoxx 50 futuurid on liikumas kasvu suunas, tõustes 0,5%. Euroopa ettevõtteid koondav aktsiaindeks Stoxx 600 on kasvanud 0,3%. Suurimate riikide börsiindeksid on samuti rohelises, Prantsusmaa börsiindeks CAC 40 on kasvanud 0,6%, Londoni börsiindeks 0,1%, samas Saksamaa aktsiaindeks on langenud 0,1%.