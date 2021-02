Puust ja punaseks: kuidas Funderbeamis kauplemisega teenida

Investorid on avastanud Funderbeami platvormil võimaluse kiireks teenistuseks. Foto: Erakogu

Äripäev avaldab juhendi Funderbeami idufirmade kauplemisplatvormil kauplemistulu teenimise kohta.

Esimene näide on Funderbeami rahastusplatvormil kauplev iduettevõtte Change Group, mille spread ehk ostu- ja müügipakkumiste hinna vahe on kirjutamise hetkel ligi 10%. Arbitraaži on võimalik kõrge spread'iga ettevõtete puhul ära kasutada, kui kaupleja paneb ühtaegu üles nii ostu- kui müügiorderi. Taustaks, näiteks Balti börsi ühe enimkaubeldud aktsia LHV ostu- ja müügipakkumiste hinna vahe on 0,4% ja seega võrreldavat ebaefektiivsust ei teki.