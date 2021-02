Bitcoini turuväärtus ületas triljoni dollari piiri

Bitcoini turuväärtus on suurem kui näiteks Facebookil. Foto: Reuters/Scanpix

Maailma suurima krüptovaluuta bitcoini turuväärtus ületas täna esmakordselt triljoni dollari piiri.

Ühe bitcoini hind on täna kallinenud 5,3 protsenti, 54 803 dollarini, mis on ka uus kõigi aegade rekord, selgub Coindeski andmetest. Nüüd on bitcoini turuväärtus 1,02 triljonit dollarit.