Kasela: laieneme töötlemise asemel kalakasvatusse

Indrek Kasela. Foto: Raul Mee

PRFoodsi juht Indrek Kasela ütles, et kriisis toimetulemiseks hakatakse rohkem keskenduma kalakasvatusele ning vähem töötlemisele. Tootmist plaanitakse aga kulude kokkuhoiuks ümber suunata.

Kulude kokkuhoiu kohti kommenteerides ütles Kasela, et tootmis- ja logistikakulud peavad vastama praegusele turuolukorrale. “See tähendab ka tootmise suunamist sinna, kus on see kuluefektiivsem,” selgitas ta.