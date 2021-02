Musk kaotas päevaga 15 miljardit

Tesla tegevjuht Elon Musk. Foto: Reuters/Scanpix

Elon Musk kaotas eile maailma rikkaima inimese positsiooni, sest Tesla aktsia kukkus ligi 9 protsenti. Muski varade väärtus kukkus päevaga enam kui 15 miljardi dollari võrra, vahendab Bloomberg.

Tesla aktsia suurim langus alates septembrist oli osalt tingitud Muski nädalavahetuse kommentaaridest – ta ütles, et bitcoini ja etheri hinnad tunduvad kõrged. Tema sõnum tuli kaks nädalat pärast seda, kui Tesla teatas, et on investeerinud 1,5 miljardit dollarit bitcoini.