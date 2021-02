Võlakirjaturul toimuv vedas USA aktsiad sügavalt miinusesse

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

USA aktsiaturud lõpetasid tänase päeva järsu langusega, sest võlakirjade tootluse tõus jätkub. Kardetakse, et laenamine muutub kallimaks, vahendab MarketWatch.

Võlakirjade kõrgem tootlus teeb need aktsiatega võrreldes atraktiivsemaks. See on suuresti ka põhjus, miks aktsiaturud langevad – paljude investorite jaoks on hinnatasemed kõrged ning odavnenud võlakirjad tunduvad atraktiivsed. Kui võlakirjade hind langeb, siis tootlus tõuseb ja vastupidi.