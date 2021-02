Kauplejad panustavad täna GameStopi 600% tõusule

GameStopi aktsia saaga sai alguse Redditist. Foto: Reuters/Scanpix

GameStopi aktsia tõusis kolmapäeval enam kui 100 protsenti, eile kallines aktsia veel 19 protsenti. Osade optsioonikauplejate hinnangul võiks aktsial veel tunduvalt paremini minna, kirjutab Bloomberg.

Kõige aktiivsem optsioon GameStopi puhul oli neljapäeval optsioonileping, millega panustatakse, et GameStopi aktsia tõuseb täna 800 dollarini. Eilse kauplemispäeva jooksul tehti selliseid optsioonitehinguid 52 000. 800dollarise hinna eeldus on, et aktsia kallineb täna 636 protsenti.