Munger: Eesti on maailma internetti üleminekul hea eeskuju

Berkshire Hathaway asejuht Charlie Munger. Foto: Reuters/Scanpix

Warren Buffetti pikaajaline äripartner ja Berkshire Hathaway asejuht ütles, et maailma üleminek internetti on positiivne trend ning selle heaks näiteks on Eesti.

“Kui me läheme väiksesse riiki nagu Eesti, siis seal on kogu riik internetis ja see on väga hea idee,” ütles Charlie Munger Daily Journali aktsionäride küsimustele vastates. “Sa saad panustada sellele, et see on suur ja kasvav valdkond. See on hea uudis.”