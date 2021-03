Funderbeam on sisenenud korrektsiooni

Funderbeami asutaja ja juht Kaidi Ruusalepp. Foto: Raul_Mee

Funderbeami indeks Findeks on tipust kukkunud 13,43%, 2662.80 punkti pealt 2305.15 punktini. Täna on langenud 1,86% ja sel nädalal 3,58%.

Tänased suurimad kukkujad on: CostPocket -16,67%, Silen -10,96%, Chaga -8,57%, Barking -8,33%, Change -7,78% ja Punch Drinks -3,78%. Samuti on suurelt langenud UpSteamid, laenuosak on kukkunud 14,18% ja osak 13,17%. Need on, aga olnud juba pikemalt languses. Teiste langejate ühiseks jooneks on olnud kiire ja jõuline tõus.