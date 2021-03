USAs ei muretseta riigivõlakirjade tootluse kasvu pärast

Pikaajaliste riigivõlakirjade tootluse kasv on viinud aktsiaturud langusesse. Foto: The Associated Press/Scanpix

USA pikaajaliste võlakirjade tootlused on viimasel ajal kasvanud ning see on pannud aktsia turud kukkuma. Mitmed eksperdid selles muret ei näe.

Minneapolise Föderaalreservi president Neel Kashkari ütles Reutersile, et pole mures USA 10-aastase riigivõlakirja tootluse hiljutise tõusu pärast, märkides, et reaalne tootlus on peale inflatsiooni arvestamist olnud möödunud suvega sarnane. Ta lisab: "Minu hinnangul Föderaalreservi uus raamistik, mis lubab hoida intressimäärad praegusel nullilähedasel tasemel, kuni majandus saavutab täieliku tööhõive ja inflatsioon jõuab 2%-ni ning jääb sellest kõrgemale, töötab."