Tamming: börsil võib tulla psühhedeelikumide buum

Tavidi suuromanik Alar Tamming. Foto: Andras Kralla

Kullaärimees Alar Tamming ütles, et tema hinnangul võiks sarnaselt kanepiaktsiatega tulla järgmine buum psühhedeelseid aineid uurivate börsifirmade seas.

Tamming ütles, et Kanadas on olemas firmad, kes uurivad psühhedeelseid aineid ning nende kasutamist teraapias (psychedelic finance). “Üks-kaks kuud tagasi tegime sinna sektorisse investeeringu. On olemas ka eraldi koduleht firmadele, kes tegelevad psühhedeelsete ainete ja nende kasutamisega teraapias.”