Need viis Hiina ettevõtet on ohuks USA julgeolekule

Huawei on üks viiest ettevõttest, mis on USA hinnangul ohuks nende julgeolekule. Foto: Reuters/Scanpix

Föderaalne sidekomisjon (FCC) nimetas viis Hiina ettevõtet, mis on ohuks USA julgeolekule vastavalt 2019. aasta seadusele, mille eesmärk on kaitsta USA sidevõrke, vahendab Reuters.

Need viis ettevõtet on: Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision ja Dahua. Neist kaks esimest on telekommunikatsiooni ja tarbeelektroonika ettevõtted, mis on eelkõige tuntud oma mobiiltelefonide poolest. Hytera tegeleb raadiosaatjate ja raadiosüsteemide tootmisega. Hikvision ja Dahua toodavad nii tsiviil- kui ka sõjaliseks otstarbeks videovalveseadmeid.