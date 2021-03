Millised pensionifondid on pärast kriisi põhja parimat tootlust pakkunud?

Koroonakriisi aktsiaturgude põhjadest on möödas umbes-täpselt aasta aega. Turgude taastumise ajal on kohalike pensionifondide seas olnud esirinnas indeksfondid.

Umbes aasta aega tagasi, 23. märtsil, jõudsid USA aktsiaturud kriisi põhja. Tallinna börs jõudis põhja 16. märtsil. Viimast aastat iseloomustab seega turgude jõuline taastumine. Näiteks Standard & Poor’s 500 indeks on aastaga kallinenud 73 protsenti, Tallinna börs on põhjadest taastunud 38 protsenti ning Euroopa Stoxx 600 indeks on lisanud 52 protsenti.