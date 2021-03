Jaak Roosaare juhitud rahastuskampaania märgiti üle 32kordselt

Investor Jaak Roosaare. Foto: Raul Mee

Jaak Roosaare juhitud Eesti ettevõtte Iconfiti rahastuskampaania kogus investoritelt eesmärgist lausa 32 korda rohkem raha, selgub Funderbeami platvormi andmetest.

2013. aastal asutatud Iconfit on spordi- ja tervisetoitude tootja, kes enda sõnul on antud valdkonnas Baltikumi suurim. Ettevõttel on portfellis enam kui 110 erinevat toodet ning aasta lõpuks plaanitakse tootevalikut laiendada 175ni. Tooteid müüakse 165 erinevas jaemüügikaupluses.