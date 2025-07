Kadri Mägi-Lehtsi: haiguste varajane avastamine oleks kuldmuna ühiskonnale

Hiljuti võitis Roche Eesti turundus- ja kommunikatsiooniauhinna Kuldmuna digireklaami eest, mis tõi tähelepanu ühele väga levinud silmahaiguse sümptomitele. On põhjust olla uhke ja tänulik tiimile ning koostööpartneritele! See pani mind aga mõtlema, et peaksime ka tervishoius laiemalt, seejuures eelkõige haiguste varajase avastamise vallas üles leidma selle kuldmuna, mis tänastele probleemidele tähelepanu ja leevendust toob.