Lihtsate, aga oluliste printsiipide järgimine võib olla paganama raske

Sander Lõhmus

Oma esimese äri rajas Warren Buffett kuueselt, viis aastat hiljem soetas noor Warren esimesed aktsiad endale ja oma õele. Sellest hetkest alates on Buffett kasvatanud oma impeeriumi kui mäest alla veerevat lumepalli.

Eksivad need, kes arvavad, et lumepallide kasvatamisel veab vaid neil, kelle mägi on järsem ning teekond lumisem. Buffett on elav näide sellest, et teatud reegleid ja distsipliine järgides saab oma eduvõimalusi äris ja elus tunduvalt suurendada. Ma ei arva sugugi, et kõik peaksid või oleksid suutelised eelkoolis ettevõtteid rajama või põhikoolis investeerimisega alustama, kuid varajane huvi ja uudishimu maailmas toimuva vastu tuleb igal juhul kasuks.