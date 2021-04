Eestlased näitasid suurt huvi Coinbase'i aktsia vastu

Huvi börsile tulnud Coinbase'i vastu on olnud suur. Foto: SHANNON STAPLETON, Reuters/Scanpix

Eile tuli USAs börsile krüptovaluutade börs Coinbase, mille vastu tunti väga suurt huvi ka kohalike investorite hulgas.

LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel sõnas, et nende klientide hulgas oli huvi Coinbase'i IPO vastu erakordselt suur. Ta lisas, et viimaste IPOdega võrreldes ületas Coinbase'i vastu näidatud huvi Robloxi ja Airbnb oma ning juba esimesel päeval tehti sadu tehinguid. Pikkel lisas, et IPOs osalemise kohta küsiti juba ajal, mil ettevõte polnud veel USA väärtpaberite komisjonile oma prospektigi esitanud.