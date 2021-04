Einhorn: inflatsioon saab vaid ühes suunas minna

Greenlight Capitali juht David Einhorn. Foto: Reuters/Scanpix

Miljardärist investori Daivd Einhorni sõnul saab inflatsioon vaid ühes suunas minna – kõrgemale, vahendab Bloomberg.

„Meil on nüüd taganttuul. Majandus on täielikult taastumise faasis,“ ütles Greenlight Capitali asutaja investoritele saadetud esimese kvartali kirjas. „Me arvestame praegu sellega, et inflatsioon ja ootused sellele kasvavad.“