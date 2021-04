Dollar langeb, kuld tõuseb ja bitcoin stabiliseerub

Paperweight Of Rich Foto: Kiyoshi Takahase Segundo

USA dollar langes suurimate valuutade suhtes viimase kuue nädala madalaima tasemeni, USA riigivõlakirjade tootlus on kukkunud aga viie nädala põhja ning kuld on tõusnud seitsme nädala tippu, vahendab Reuters.

Dollarit survestas osalt Föderaalreserv, kes kordas, et inflatsioonihirmud on ülepaisutatud ning hinnatõusu kiirenemine on ajutine. Lisaks sellele pani dollari langema ka asjaolu, et investorid võtavad praegu rohkem riske ning aktsiaturgude kiire tõus jätkub.