5G turgutas Ericssoni kasumit

Eestiski tehast omav rootslaste Ericsson suutis esimeses kvartalis oodatust rohkem kasumit teenida, käive jäi prognoosidele aga alla. Kasumit aitas turgutada 5G-seadmete müük, vahendab Reuters.

Koroonaviiruse kriis on 5G kasutuselevõttu kiirendanud ning valitsused panevad rõhku digitaalsele kasvule. See on aitanud telekomifirmasid nagu Ericsson ja Soome Nokia.