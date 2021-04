LHV töötajate optsiooni-aktsiad noteeritakse börsil

LHV. Foto: Liis Treimann

Vastavalt Tallinna börsi juhatuse täna tehtud otsusele noteeritakse ja võetakse LHV Groupi töötajate optsiooniprogrammi raames täiendavalt emiteeritud ligi 300 000 aktsiat kauplemisele börsi põhinimekirjas, selgub börsiteatest.

Aktsiate esimeseks kauplemispäevaks on 26. aprill või sellele lähedane järgnev kuupäev. Kokku tuleb börsile juurde kaubeldavaid aktsiaid 299 781. See tähendab, et LHV Groupi vabalt kaubeldavate aktsiate hulk kasvab enam kui 1 protsendi võrra, 29 118 873ni.