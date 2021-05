Stockholmis teevad ilma investeerimisfirmad

Vähe on maailmas börse, kus investeerimisfirmad nii vägevalt esil oleksid kui Stockholmis. Põhinimekirjas noteeritud 28 finantssektori aktsiast on koguni üle poole eri liiki investeerimisettevõtted.

Investeerimisettevõtteid leidub igale maitsele. On neid, kes investeerivad vaid teistesse börsifirmadesse, näiteks Industrivärden. On­ neid, kel on ka muid osalusi, näiteks Investor ja Latour. On neidki, kel vaid börsiväline omand, näiteks Ratos. Mõni ettevõte panustab kitsamalt, hoides korraga portfellis alla kümne suure osaluse ettevõtetes, mõnel teisel on laiem valik ehk paarkümmend väikest osalust üle turu laiali. Dividende maksavad üldjuhul kõik, sest see nende ettevõtete mõte ongi, kuid dividendipoliitika on neil mõneti erinev. Väljamakstav kasumiosa varieerub nii firmade kui aastate lõikes, aga jääb enamasti 1–2% vahele aktsia hinnast.