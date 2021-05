USA peamised indeksid langesid inflatsiooni tõusu hirmus

Wall Streeti graveering New Yorki börsi seinal. Foto: Reuters/Scanpix

Teisipäeval indeksid langesid, kui investorid müüsid aktsiaid potensiaalse infaltsiooni tõusu hirmus. Peamiselt väljuvad investorid kasvuaktsiatest, mis saaksid infaltsiooni kiirenedes suurema löögi, vahendab Yahoo Finances.

Vaatamata tugevatele tulemustele esimeses kvartalis pole aktsiad näidanud sellist tõusu nagu võis loota. Investorid on hakanud tähelepanu pöörama ka teistele turukatalüsaatoritele, eriti hindade tõusule. Bank of America andmetel on inflatsiooni mainimine kvartalikasumite kõnedes ja aruannetes aastaga kasvanud ligi 800%.