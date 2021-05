Bitcoini hind kukkus kolme kuu põhja

Bitcoini hind langes täna kolme kuu madalaima tasemeni, sest Tesla juht Elon Musk vihjas nädalavahetusel, et autotootja on osa aasta alguses ostetud bitcoine maha müünud või plaanib seda teha. Hiljem turg aga stabiliseerus, sest Musk kinnitas, et krüptoraha ta müünud ei ole, vahendab Yahoo Finance.

Kevadel andis Musk krüptorahadele hoogu, sest näitas varaklassi suhtes üles optimismi. Viimastel nädalatel on tema mõju olnud aga vastupidine – Tesla otsustas eelmisel nädalal bitcoinide eest autosid enam mitte müüa ja nüüd spekuleeritakse, et autotootja võib bitcoinid keskkonnakaalutlustel maha müüa.