Coinbase: börs, mis on kallim kui päris börs

Coinbase'i aktsia vastu on suurt huvi näidanud ka Eesti investorid. Foto: Reuters/Scanpix

Kolmapäeval Nasdaqil kauplemist alustanud virtuaalraha börsi Coinbase’i aktsia sulgus 86 miljardi dollarilise turuväärtuse juures, mis on neli korda rohkem kui Nasdaqil endal.

Ehk kui parafraseerida üht “teadlast”, keda vahva sõdur Švejk hullumajas kohtas, on ühe börsi sees teine börs, mis on hulga suurem kui välimine. Mis on Coinbase: kas haip ja mull või siis ehe ja õige ettevõtmine, mis on praegu lihtsalt ennekuulmatul moel hinnastatud?