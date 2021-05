Väikeinvestor: vaktsiinitootjatest tasub panustada Pfizerile

Vaktsiinitootjate hulgas pakub kõige atraktiivsemat investeerimisvõimalust Pfizer, kirjutab väikeinvestor Einar Riim.

Nüüd, mil suuremad vaktsiinitootjad on avaldanud oma 2021. aasta I kvartali tulemused, on põhjust uurida, kuidas neil on läinud majanduslikult. Võtsin vaatluse alla ka meil tuntuimad tootjad – Pfizeri, Moderna ja AstraZeneca.