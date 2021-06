Investorid märkisid Mainor Ülemiste võlakirjad napilt üle

Mainor Ülemiste nõukogu esimees Guido Pärnits. Foto: Raul Mee

Mainor Ülemiste on lõpetanud 5aastaste tagamata võlakirjade esmaemissiooni, mille kogumaht ulatus 5 miljoni euroni. Investorid märkisid kokku 6 057 000 euro väärtuses võlakirju ehk pakkumine märgiti üle umbes 1,2kordselt.

Võlakirjade pakkumise müügihind oli võrdne nominaalväärtusega ning võlakirjade fikseeritud intressimäär on 4,75 protsenti aastas. Lõppenud pakkumine on osa ettevõtte tagamata võlakirjade programmist, mille maksimaalne maht on 15 miljonit eurot. Sellest saadavaid vahendeid plaanitakse kasutada Ülemiste City linnakus uute projektide arendamiseks.