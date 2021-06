Tallinna börsile on oodata uut kasvuambitsiooniga ettevõtet

ASi Bercman Technologies tegevjuht Mart Suurkask ütleb, et ettevõtte varajane börsiletulek annab investoritele võimaluse kasvust osa saada. Foto: www.bercman.com

Liiklusohutusega tegelev AS Bercman Technologies tahab lähinädalatel saada rohelise tule aktsiate emiteerimiseks alternatiivturul First North.

Ettevõte tegeleb peamiselt liiklusohutusega, olles viimased viis aastat arendanud nutikaid ülekäiguradasid, mille sensorid annavad liiklusohtlikust olukorrast liiklejatele hoiatusi. Eesti suuremates omavalitsustes on sellised ülekäigurajad ka juba paigaldatud. Ettevõte nõukogu esimehe Kuldar Leisi sõnul on liiklusohutus suur teema igal pool ning ettevõtte kavatseb laieneda ka Euroopasse, kuhu on edasimüüjate kaudu nende lahendusi ka juba müüdud.