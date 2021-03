Nutikat ülekäigurada arendav idu kaasas veerand miljonit

Foto: Pixabay

Eesti idufirma Bercman Technologies kaasas viimases rahastusringis investoritelt 250 000 eurot, mida kasutatakse tootearenduseks ja välisturgudele sisenemiseks.

Bercman Technologies on Eesti kapitalil põhinev tehnoloogiaettevõte, mis keskendub liiklussurmade vähendamisele, arendades selleks füüsilisi ja digitaalseid tooteid ja teenuseid. Ettevõtte esimene toode, nutikas ülekäigurada, on suuremates Eesti omavalitsustes juba opereerimas. Toodet on müüdud läbi edasimüüjate ka teistesse Euroopa Liidu riikidesse.